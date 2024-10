Alzheimer, associazioni dei pazienti a leader G7: "La demenza è una sfida mondiale" (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ott. (Adnkronos Salute) - La Davos Alzheimer's Collaborative (Dac), insieme all'European Brain Council, alla Global Ceo Initiative on Alzheimer's Disease, all'Associazione italiana malattia di Alzheimer e a Fondazione Prada, ha lanciato oggi un appello urgente ai leader del G7 affinché affrontino la crescente sfida globale dell'Alzheimer e della demenza, adottando le misure necessarie per garantire un accesso equo alle terapie e alle altre innovazioni disponibili. La Dac, una partnership globale di organizzazioni che mira a curare la malattia di Alzheimer e a migliorare la salute del cervello, ha lanciato l'allarme in occasione dell'evento collaterale alla riunione dei ministri della Salute del G7 ad Ancona 'Promuovere la collaborazione globale per la demenza, la salute del cervello e l'invecchiamento sano: Continuare l'impegno del G7'. Liberoquotidiano.it - Alzheimer, associazioni dei pazienti a leader G7: "La demenza è una sfida mondiale" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ott. (Adnkronos Salute) - La Davos's Collaborative (Dac), insieme all'European Brain Council, alla Global Ceo Initiative on's Disease, all'Associazione italiana malattia die a Fondazione Prada, ha lanciato oggi un appello urgente aidel G7 affinché affrontino la crescenteglobale dell'e della, adottando le misure necessarie per garantire un accesso equo alle terapie e alle altre innovazioni disponibili. La Dac, una partnership globale di organizzazioni che mira a curare la malattia die a migliorare la salute del cervello, ha lanciato l'allarme in occasione dell'evento collaterale alla riunione dei ministri della Salute del G7 ad Ancona 'Promuovere la collaborazione globale per la, la salute del cervello e l'invecchiamento sano: Continuare l'impegno del G7'.

È morta Cissy Houston - cantante gospel e madre di Whitney Houston : “Era ricoverata in una struttura per il morbo di Alzheimer” - Abbiamo perso la matriarca della nostra famiglia – si legge nel comunicato della famiglia a firma della nuora Pat Houston con cui si annuncia la scomparsa della leggendaria cantante -. Negli Anni 60 aveva formato il gruppo rythm ad blues Sweet Inspirations, che ha cantato per grandi nomi come Otis ... (Ilfattoquotidiano.it)

Gabriele Corsi : “Papà soffre di Alzheimer. Un giorno è finito sull’A1 senza sapere perché. Il peggioramento è stato fulmineo - si è rimpicciolito come un uccellino” - O porto fuori mamma“. Avrei voluto di piu? da lui: non abbiamo mai parlato dei miei sogni; mi sarebbe piaciuto un “bravo” in piu?. Uno chiede: avete messo il tappo? E loro: perche?, c’era un tappo? Questo lo fa ridere tantissimo e mi fa spuntare il sole nel cuore, ma certi giorni dico ‘ti ricordi ... (Ilfattoquotidiano.it)

Attenti alla pressione : l'ipertensione aumenta il rischio di Alzheimer del 42% - Nel caso in cui la pressione arteriosa elevata sia tenuta sotto controllo diminuisce in modo drastico la possibilità di ammalarsi. (Ilgiornale.it)