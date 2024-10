Alzheimer, associazioni dei pazienti a leader G7: “La demenza è una sfida mondiale” (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Davos Alzheimer's Collaborative (Dac), insieme all'European Brain Council, alla Global Ceo Initiative on Alzheimer's Disease, all'Associazione italiana malattia di Alzheimer e a Fondazione Prada, ha lanciato oggi un appello urgente ai leader del G7 affinché affrontino la crescente sfida globale dell'Alzheimer e della demenza, adottando le misure necessarie per garantire un accesso Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Davos's Collaborative (Dac), insieme all'European Brain Council, alla Global Ceo Initiative on's Disease, all'Associazione italiana malattia die a Fondazione Prada, ha lanciato oggi un appello urgente aidel G7 affinché affrontino la crescenteglobale dell'e della, adottando le misure necessarie per garantire un accesso

Alzheimer - associazioni dei pazienti a leader G7 : "La demenza è una sfida mondiale" - La malattia di Alzheimer, però, coinvolge direttamente anche familiari e caregiver che devono lasciare il lavoro per prestare assistenza e seguire i propri cari. Ad oggi - riporta una nota - sono circa 55 milioni le persone in tutto il mondo che soffrono di Alzheimer ed entro il 2050 questo numero ... (Liberoquotidiano.it)

È morta Cissy Houston - cantante gospel e madre di Whitney Houston : “Era ricoverata in una struttura per il morbo di Alzheimer” - Era una persona meravigliosa. Ha anche scritto tre libri, tra cui uno per commemorare sua figlia, intitolato “Remembering Whitney: A Mother’s Story of Life, Loss and The Night The Music Stopped“. Negli Anni 60 aveva formato il gruppo rythm ad blues Sweet Inspirations, che ha cantato per grandi ... (Ilfattoquotidiano.it)

Gabriele Corsi : “Papà soffre di Alzheimer. Un giorno è finito sull’A1 senza sapere perché. Il peggioramento è stato fulmineo - si è rimpicciolito come un uccellino” - Solo una volta. O porto fuori mamma“. Uno chiede: avete messo il tappo? E loro: perche?, c’era un tappo? Questo lo fa ridere tantissimo e mi fa spuntare il sole nel cuore, ma certi giorni dico ‘ti ricordi la barca?’ e non reagisce“. Una volta sola… Per una volta, ancora, fammi sentire al sicuro…“. ... (Ilfattoquotidiano.it)