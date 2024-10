Albero cade sulla carreggiata, circolazione in tilt lungo la Alemagna (Di martedì 8 ottobre 2024) circolazione in tilt dalle 17 di oggi, 8 ottobre, a Vittorio Veneto, in località Fadalto, lungo la strada statale di Alemagna. Un Albero ad alto fusto è caduto lungo la strada, ostacolando parzialmente la circolazione stradale. Nessun danno fortunatamente a persone o cose. Intervenuti sul posto i Trevisotoday.it - Albero cade sulla carreggiata, circolazione in tilt lungo la Alemagna Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024)indalle 17 di oggi, 8 ottobre, a Vittorio Veneto, in località Fadalto,la strada statale di. Unad alto fusto è cadutola strada, ostacolando parzialmente lastradale. Nessun danno fortunatamente a persone o cose. Intervenuti sul posto i

Mezza maratona a Trecate - sospensione della circolazione lungo la strada provinciale 6 - . Sospensione della circolazione lungo la strada provinciale 6. . 45 alle ore 11. A causa della mezza maratona di Trecate in programma domenica 6 ottobre la Prefettura di Novara con ha disposto la sospensione temporanea della circolazione dalle ore 8. 15, lungo tutto il percorso della ... (Novaratoday.it)

Precisazione del Comune su chiusura della circolazione lungo il ponte Bailey a Faenza - “Dopo l'esondazione del torrente Marzeno, si è reso necessario chiudere temporaneamente la circolazione sul manufatto così da evitare che il traffico, durante l'allagamento di via Cimatti, si concentrasse in quella zona. A sottolinearlo, a seguito di richieste di chiarimenti da parte della ... (Ilrestodelcarlino.it)

Stop alla circolazione viaria lungo il Ponte della Botte per lavori straordinari - Durante questi incontri, in un dialogo partecipato, come consueto ormai per l’ente provinciale, abbiamo scelto di operare per la sicurezza degli utenti della strada, degli operai che dovranno realizzare l’opera. <<Dopo una prima fase di lavori preparatori è necessario iniziare con le ... (Lanazione.it)