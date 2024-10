Ilfattoquotidiano.it - “Abusi psicologici e nessun mantenimento per il figlio”: David Trezeguet denunciato dalla sua ex compagna Belen Cosimo

(Di martedì 8 ottobre 2024) Le aveva comunicato per messaggio la volontà di non pagare l’affitto. A questo si sono aggiunti presunti episodi di abuso psicologico e verbale (mai denunciati precedentemente), il ritiro della carta di credito per mantenere il(e, dunque, una riduzione unilaterale) e una visita a quest’ultimo che manca da diversi mesi. Così secondo El Mundo,didal 2012 al 2022 – ha citato in giudizio l’ex calciatore francese di fronte al Tribunale di Madrid. Centravanti capace di segnare quasi 300 gol con le maglie di Monaco e Juventus, tra le altre, fino al 2021 è stato ambasciatore dei bianconeri. Ora, collabora con la Fifa e stipula contratti di immagine con brand di orologi e marchi sportivi: un reddito, dunque, di oltre 140 milioni di euro che però non sembrerebbe voler più condividere con il suo passato.