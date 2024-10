Zonawrestling.net - WWE: Abyss ha prodotto l’HIAC match di Bad Blood

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il TNA Hall of Famer,, svolge da diversi anni ormai il ruolo di producer per la World Wrestling Entertainment. Ebbene stando a quanto riportato da Fightful Select, proprio lo scorso sabato per Bad, “The Monster” hainteramente l’Hell in a Celltra CM Punk e Drew McIntyre.produced the Hell in a Cellbetween CM Punk and Drew McIntyre.AWESOME!!! #WWEBad— @FightfulSelect pic.twitter.com/T0XSnb2WqU— ?????? (@WrestlingCovers) October 5, 2024