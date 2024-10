Valerio Braschi (di Masterchef) apre un ristorante in Duomo: "Ci sarà la cotoletta più pazza d'Italia" (Di lunedì 7 ottobre 2024) "Mi vengono i brividi solamente a dirvelo. Presto verrà aperto il mio nuovo ristorante in Galleria Vittorio Emanuele, al Duomo di Milano". Ad annunciarlo, nei suoi canali social, è lo chef Valerio Braschi. Il 27enne, originario di Santarcangelo di Romagna, che vinse l'edizione del 2017 di Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) "Mi vengono i brividi solamente a dirvelo. Presto verrà aperto il mio nuovoin Galleria Vittorio Emanuele, aldi Milano". Ad annunciarlo, nei suoi canali social, è lo chef. Il 27enne, originario di Santarcangelo di Romagna, che vinse l'edizione del 2017 di

Milanotoday.it - Valerio Braschi (di Masterchef) apre un ristorante in Duomo: "Ci sarà la cotoletta più pazza d'Italia"

Lo chef Valerio Braschi apre un nuovo ristorante a Milano: ecco quando e come si chiamerà - come ha svelato Braschi nel suo post su Instagram, "qui mi guardo in giro e vedo un sacco di marchi: Armani, Gucci, Fendi, tutti brand di moda vanto del made in Italy. Rimini, 2 ottobre 2024 – Lo ha annunciato lui stesso, con un videomessaggio pubblicato, nei giorni scorsi, sui suoi canali social: ... (Ilrestodelcarlino.it)

Galleria 1887, ecco il nuovo ristorante di Valerio Braschi a Milano - Un giovanissimo Valerio Braschi all'epoca di Masterchef Creatività e passato Sarà interessante vedere che grado di libertà potrà vantare lo sfrenato Braschi nel nuovo centralissimo indirizzo. Dopo avere aperto un locale a Roma, il 1978, dove scandalizzò i gourmet con la Carbonara distillata, la ... (Gamberorosso.it)

Valerio Braschi apre un nuovo ristorante a Milano. L'ex Masterchef lascia Vibe - Valerio nella sua esperienza capitolina pesantemente condizionata dal Covid si fece notare più per le scelte destinate a épater les bourgeios che per la qualità assoluta della sua cucina. Il socio in Vibe, Edoardo Maggiori, già in difficoltà con la catena Filetteria Italiana, costretta a ... (Gamberorosso.it)