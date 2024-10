Quotidiano.net - Ucciso da poliziotto: agente ha rischiato linciaggio

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Avrebbe reagito ad un'aggressione al termine di un inseguimento, ilche a Crotone haun giovane a colpi di pistola. Secondo una prima ricostruzione l'inseguimento sarebbe iniziato, per motivi in corso di accertamento, ad Isola Capo Rizzuto, centro poco distante da Crotone: la vittima era bordo di un'auto con il padre e illi avrebbe affiancati con la sua vettura. Poi l'aggressione da parte dei due e una successiva colluttazione nel corso della quale l'ha sparato con la sua arma di ordinanza uccidendo il giovane. Ilhaanche ilda parte di alcune persone che lo hanno colpito con calci e pugni e con un bastone, provocandogli gravi ferite per le quali è stato ricoverato nell'ospedale di Crotone.