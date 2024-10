Torino, stagione finita per Zapata: lesione del crociato e del menisco (Di lunedì 7 ottobre 2024) I timori delle ultime ore sono confermati: per Duvan Zapata la stagione può considerarsi finita e ora il Torino può tornare sul mercato COSA SI Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) I timori delle ultime ore sono confermati: per Duvanlapuò considerarsie ora ilpuò tornare sul mercato COSA SI

Paolo Rossi inaugura l'ottava stagione del Torino Comedy Lounge - Il collettivo Torino Comedy Lounge, punto di riferimento in Piemonte e in Italia per la stand-up comedy, inaugura la sua ottava stagione di spettacoli e open mic con un ospite d’eccezione: Paolo Rossi. Il comico, attore, cantautore, regista, conduttore e drammaturgo di Monfalcone sarà sul palco... (Torinotoday.it)

Prende il via la nuova stagione al Teatro Stabile di Torino : debutta al Carignano "Cose che so essere vere" - Si tratta del debutto in prima nazionale al Teatro Carignano dello spettacolo "Cose che so essere vere" (Things I Know to Be True) di Andrew Bovell. Parte ufficialmente la stagione 2024/2025 del Teatro Stabile Torino – Teatro Nazionale e il primo spettacolo è previsto il 7 ottobre alle ore 20. . (Torinotoday.it)

Baseball serie A. Godo - sabato contro Torino due match che valgono la stagione - "La cronica carenza nel box battuta – dice il presidente del Godo, Carlo Naldoni – con 3 valide nella gara-spareggio con gli Athletics Bologna, non ha certo aiutato. Non sarà facile, ma Godo ha il dovere di provarci sino in fondo. u. Una salvezza sicuramente non facile perché, dopo la rinuncia ... (Sport.quotidiano.net)