Torino manifestanti pro Palestina in piazza nonostante il divieto della Questura | cori e striscioni anche contro Meloni

nonostante il divieto della Questura di Torino, un numeroso gruppo di persone si è radunato in piazza Castello per una manifestazione pro Palestina in occasione del primo anniversario dell'attacco di Hamas nei confronti di Israele del 7 ottobre 2023. Gli studenti delle scuole superiori del capoluogo piemontese, nelle immagini, hanno raggiunto la piazza in corteo da piazza Arbarello, mentre quelli universitari hanno marciato dal Campus Einaudi dell'Università degli Studi di Torino. Oltre a striscioni pro Palestina e Gaza, presenti anche cartelli contro la premier Meloni. In uno di questi si leggono le parole "terrorista, stragista" sulla foto della presidente del Consiglio. piazza Castello è presidiata da agenti di polizia in tenuta antisommossa.

Niente manifestazioni pro Palestina il 7 ottobre a Torino - il questore le ha vietate - Il questore di Torino, Paolo Sirna, ha vietato che si svolgano manifestazioni pro Palestina a Torino il prossimo 7 ottobre 2024 in questo capoluogo. Inoltre. ha prescritto che, anche in altra data, queste si svolgano "esclusivamente in forma statica". Secondo la questura, infatti, queste "si... (Torinotoday.it)

7 Ottobre - la questura di Torino vieta le manifestazioni pro Palestina - La questura di Torino ha vietato le manifestazioni pro Palestina organizzate in città per il prossimo 7 ottobre, anniversario dell’attacco di Hamas a Israele, dando la prescrizione ai comitati organizzativi di “svolgere le medesime in data diversa ed esclusivamente in forma statica“. ”In una data ... (Lapresse.it)

