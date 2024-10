Top manager reputation, Orcel (Unicredit) sale al I° posto spinto da Commerzbank; Berlusconi sul podio con medaglia di bronzo (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nella Top manager reputation il primo posto del podio per settembre 2024 è conquistato dal Ceo di Unicredit, Andrea Orcel (83.37). sale di una posizione grazie all’operazione di Commerzbank la sua reputazione in termini di leadership ha visto un incremento del 28%. medaglia d’argento per l’amministr Ilgiornaleditalia.it - Top manager reputation, Orcel (Unicredit) sale al I° posto spinto da Commerzbank; Berlusconi sul podio con medaglia di bronzo Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nella Topil primodelper settembre 2024 è conquistato dal Ceo di, Andrea(83.37).di una posizione grazie all’operazione dila sua reputazione in termini di leadership ha visto un incremento del 28%.d’argento per l’amministr

Il Reputation Manager aggiunge Cristian Nardi deve essere aggiornato sulle nuove tecnologie - Questo professionista sta acquisendo un ruolo sempre più cruciale per le aziende, fungendo da ponte tra aspetti legali, compliance, gestione del rischio e comunicazione strategica. Consulenza Legale e Difesa Reputazionale In collaborazione con avvocati specializzati in diritto societario, ... (Citypescara.com)

Primaonline : “Roberto Sergio scala la classifica Top Manager Reputation” - Nella classifica l'Ad Rai sale dal 91esimo al 36esimo. Per lui "un anno complicatissimo e pieno di polemiche. Eppure ha saputo tenere la barra al centro, confermare l’importanza del ruolo del servizio pubblico nel diffondere cultura e fare buona informazione" Roberto Sergio il 10 agosto assumerà ... (Sbircialanotizia.it)