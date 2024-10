Thuram, l’Inter tira un sospiro di sollievo: la caviglia sta bene, gioca con la Francia? la scelta di Deschamps (Di lunedì 7 ottobre 2024) Inter, arrivano buone notizie su Thuram dal ritiro della Francia: la caviglia sta bene, se giocherà o meno la decisione spetta a Deschamps L’infortunio rimediato da Marcus Thuram in Inter Torino aveva acceso un campanello d’allarme, col calciatore costretto al cambio nella ripresa dopo la tripletta rifilata ai granata. Le preoccupazioni di Inzaghi, di tutto lo staff nerazzurro e dello Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Inter, arrivano buone notizie sudal ritiro della: lasta, se giocherà o meno la decisione spetta aL’infortunio rimediato da Marcusin Inter Torino aveva acceso un campanello d’allarme, col calciatore costretto al cambio nella ripresa dopo la tripletta rifilata ai granata. Le preoccupazioni di Inzaghi, di tutto lo staff nerazzurro e dello

