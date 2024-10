Panorama.it - Tendenze di viaggio: cacciatori di stelle

(Di lunedì 7 ottobre 2024) In un periodo di sovraffollamento delle destinazioni turistiche più richieste e di selfie selvaggi davanti ai monumenti-simbolo, cresce la voglia di solitudine, di raccoglimento. E cosa c’è di meglio che sdraiarsi su una spiaggia o sul prato di una collina per guardare il cielo di notte? Il «baratro di» che già celebrava Giovanni Pascoli è sempre più di moda, nelle poesie come nel turismo. Ammirare la volta celeste è un’emozione impagabile, soprattutto oggi, e allora si ingrossano le schiere degli «astroturisti», che in ogni stagione si mettono alla ricerca di «cieli bui», ovvero liberi da inquinamento luminoso.