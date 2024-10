Su Netflix arriva Inganno, serie tv con Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti: quando e trailer (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il 9 ottobre su Netflix arriva Inganno, la serie tv con Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti. Prodotta da Cattleya e diretta da Pappi Corsicato, Inganno è divisa in 6 episodi ed è un thriller sentimentale basato sulla serie britannica Gold Digger. Vediamo insieme cosa sappiamo su questa serie tv. Il trailer di Inganno, serie tv di Netflix Inganno è una serie tv Made in Italy in arrivo su Netflix questa settimana, per la precisione il 9 ottobre. La trama si sviluppa attorno all’intreccio amoroso tra Gabriella (Monica Guerritore), una donna sessantenne proprietaria di un prestigioso hotel in Costiera Amalfitana, ed Elia (Giacomo Gianniotti), un giovane affascinante e carismatico, coetaneo del suo figlio maggiore. Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il 9 ottobre su, latv con. Prodotta da Cattleya e diretta da Pappi Corsicato,è divisa in 6 episodi ed è un thriller sentimentale basato sullabritannica Gold Digger. Vediamo insieme cosa sappiamo su questatv. Ilditv diè unatv Made in Italy in arrivo suquesta settimana, per la precisione il 9 ottobre. La trama si sviluppa attorno all’intreccio amoroso tra Gabriella (), una donna sessantenne proprietaria di un prestigioso hotel in Costiera Amalfitana, ed Elia (), un giovane affascinante e carismatico, coetaneo del suo figlio maggiore.

