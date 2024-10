Studentessa investita alla circonvallazione, Bonaccorsi: “Cosa aspettano a realizzare il sovrappasso?” La risposta del sindaco Trantino (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo l’incidente di ieri pomeriggio alla circonvallazione di Catania dove una Studentessa Erasmus è stata investita (è ricoverata in gravi condizioni) in città scoppia la polemica sulla sicurezza. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo l’incidente di ieri pomeriggiocirconvzione di Catania dove unaErasmus è stata(è ricoverata in gravi condizioni) in città scoppia la polemica sulla sicurezza.

