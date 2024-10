Tg24.sky.it - Strage Erba, respinta richiesta di revisione del processo

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il super testimone delladi, Mario Frigerio, è attendibile. Ne è convinta la corte d'Appello di Brescia che, nelle motivazioni con cui respinge ladidi Olindo Romano e Rosa Bazzi (i coniugi condannati in via definitiva all'ergastolo per il quadruplice omicidio dell'11 dicembre del 2006), sottolinea come la tematica del cosiddetto “falso ricordo” sia già stata oggetto di ricorso in appello e in Cassazione, ma soprattutto di come in aula (primo grado) Frigerio sia stato “lucido e precisissimo nel fornire dettagli sui vicini, sulle abitudini familiari, sugli avvenimenti di quella giornata e sull'aggressione”. L'ipotetico movente legato a un regolamento di conti nell'ambito del traffico di sostanze stupefacenti sarebbe poi stato "invano approfondito nella prima fase delle indagini" e non avrebbe trovato "alcun riscontro".