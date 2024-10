Selvaggi Per lo scudetto prevedo un duello Inter-Napoli

Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Alla fine credo che il pareggio sia un risultato giusto. La Juventus ha fatto meglio ma deve rivedere qualcosa: una squadra che vuole competere per vincere lonon può farsi rimontare dopo esser passata in vantaggio”. Così Franco, ex attaccante di Cagliari, Roma, Torino, Udinese ee campione del mondo nel 1982, ospite di “Radio Anch’io Sport”, su Rai Radio 1, sul punto conquistato dalla squadra sarda sul campo della Juventus.Sulle polemiche legate al Var, anche in questa giornata tanti episodi hanno fatto arrabbiare diversi allenatori e dirigenti: “Ormai basta un piccolo tocco, anche un dito sfiorato, il Var amplifica tutto ed è rigore. Se fossi un allenatore, direi ai miei calciatori: non cercate il cross vincente per il compagno, ma il braccio degli avversari”.