Lapresse.it - Scontri Roma, domiciliari per il 24enne fermato: “Grazie a tutti per la vicinanza”

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Convalidato il fermo e decisi gli arrestiper Tiziano Lovisolo, ilaccusato di lesioni aggravate ai danni di un vicequestore della Digos e resistenza a pubblico ufficiale durante glidella manifestazione pro Palestina del 5 ottobre a. È la decisione presa dal giudice dopo l’udienza di questa mattina nel processo per direttissima a carico del giovane. Fuori dal Tribunale ad accogliere Lovisolo oltre agli amici una cinquantina di manifestanti dei collettivi studenteschi in solidarietà . “Ringrazioper la” ha detto il giovane fuori dal Palazzo di Giustizia a Piazzale Clodio. “Se ci aspettavamo questa decisione? Speravamo in qualcosa di meglio ma ci accontentiamo” ha detto invece l’avvocata Caterina Calia. La prossima udienza è prevista per il 14 novembre.