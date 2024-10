San Michele Salentino, siglato contratto di comodato per nuova sede Asl (Di lunedì 7 ottobre 2024) SAN Michele Salentino - A San Michele Salentino ambulatori e servizi della Asl Brindisi avranno una nuova sede in via Parini, in un immobile di proprietà del Comune. È il risultato di un contratto siglato questa mattina (lunedì 7 ottobre 2024) nella sede della direzione generale dal sindaco Brindisireport.it - San Michele Salentino, siglato contratto di comodato per nuova sede Asl Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) SAN- A Sanambulatori e servizi della Asl Brindisi avranno unain via Parini, in un immobile di proprietà del Comune. È il risultato di unquesta mattina (lunedì 7 ottobre 2024) nelladella direzione generale dal sindaco

