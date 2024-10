San Casciano in Val di Pesa: scontro frontale auto-tir. Un ferito (Di lunedì 7 ottobre 2024) Incidente stradale stamattina, 7 ottobre 2024, in via Borromeo a San Casciano in Val di Pesa L'articolo San Casciano in Val di Pesa: scontro frontale auto-tir. Un ferito proviene da Firenze Post. .com - San Casciano in Val di Pesa: scontro frontale auto-tir. Un ferito Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Incidente stradale stamattina, 7 ottobre 2024, in via Borromeo a Sanin Val diL'articolo Sanin Val di-tir. Unproviene da Firenze Post.

Scontro frontale fra auto e mezzo pesante a San Casciano - . San Casciano in Val di Pesa (Firenze), 7 ottobre 2024 – Incidente stradale intorno alle 11,30 a San Casciano: un’auto con alla guida un uomo di nazionalità australiana si è scontrata con un mezzo pesante in via Borromeo. Nell’urto la portiera dell'auto era rimasta bloccata ed è stato ... (Lanazione.it)

Otto nuovi giovani entrano nella grande famiglia dell’Arciconfraternita della misericordia di San Casciano in Val di Pesa - Domenica 6 ottobre, giorno della Solennità della Madonna del Santo Rosario, si è svolta la Messa Solenne in Propositura, officiata dal parroco don Massimiliano Gori, con la vestizione di: Andrea Becagli, Giovanni Conti, Roberto Khalil, Jolanda Leszkiewicz, Lorenzo Morganti, Cosimo Papini, Piera... (Firenzetoday.it)

Festa patronale della Misericordia di San Casciano in Val di Pesa - San Casciano in Val di Pesa – Ha inizio giovedì 3 ottobre la Festa Patronale dell'Arciconfraternita della Misericordia di San Casciano in Val di Pesa, dedicata alla Madonna del Rosario con il triduo di preparazione. Giovedì 3 e sabato 5 ottobre, nella Chiesa della Misericordia, si celebreranno... (Firenzetoday.it)