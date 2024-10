Sacchi di spazzatura incendiati a Fino Mornasco: denunciato 21enne incensurato (Di lunedì 7 ottobre 2024) Fino Mornasco (Como) – Un 21enne incensurato è stato denunciato in stato di libertà per incendi dolosi avvenuti a Fino Mornasco, nel Comasco. L'indagine, condotta dai militari della Stazione Carabinieri di Fino Mornasco, ha permesso di individuare il responsabile grazie all'analisi di immagini di videosorveglianza, testimonianze e confronti fotografici. L'uomo è stato immortalato dai sistemi di sorveglianza e riconosciuto da alcuni testimoni. Il primo episodio risale alla notte del 12 dicembre scorso, quando in Via XXV Aprile è stato incendiato un contenitore della spazzatura posto lungo la strada da un residente. Il secondo episodio si è verificato il 12 aprile di quest'anno in Via Scalabrini, dove sono stati dati alle fiamme dei Sacchi della spazzatura che hanno coinvolto un armadio contenente i contatori del gas metano di una azienda della zona. Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)(Como) – Unè statoin stato di libertà per incendi dolosi avvenuti a, nel Comasco. L'indagine, condotta dai militari della Stazione Carabinieri di, ha permesso di individuare il responsabile grazie all'analisi di immagini di videosorveglianza, testimonianze e confronti fotografici. L'uomo è stato immortalato dai sistemi di sorveglianza e riconosciuto da alcuni testimoni. Il primo episodio risale alla notte del 12 dicembre scorso, quando in Via XXV Aprile è stato incendiato un contenitore dellaposto lungo la strada da un residente. Il secondo episodio si è verificato il 12 aprile di quest'anno in Via Scalabrini, dove sono stati dati alle fiamme deidellache hanno coinvolto un armadio contenente i contatori del gas metano di una azienda della zona.

