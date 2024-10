Riapre il ‘cornettaro’ più economico di Roma gli utenti | ‘non ci fate scherzi con i prezzi’

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Dolce Maniera aè pronta ad aprire di nuovo il suo punto vendita in via Giulio Cesare 114-116. Tuttavia, la zona è considerata una tra le più care della Capitale e per tale motivo sono in tanti a credere che i prezzi tanto amati dell’antica pasticceria saranno rivoluzionati. Nuova apertura di Dolce Maniera aLo staff di Dolce Maniera ha condiviso sui social un annuncio sulla nuova apertura del locale in via Giulio Cesare prevista per ottobre. La storica pasticceria è pronta ad aprire i battenti dopo un anno di pausa dovuto alla fine di locazione. LEGGI ANCHE–Ac’è la pasticceria per chi è a dieta: da provare almeno una volta nella vita! Si tratta di uno dei locali più antichi della Capitale, conosciuto da tutti per i prezzi unici sui prodotti.