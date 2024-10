Perde il controllo del furgone che resta infilzato dal guard rail: ferito (Di lunedì 7 ottobre 2024) È rimasto ferito in modo serio il conducente di un furgone che, la notte scorsa, è finito contro il guardrail in via Callunga, a Cessalto (Treviso). L'intervento dei soccorsi è partito attorno alle 23.30 di lunedì sera. Sono arrivati sul posto i vigili del fuoco e le ambulanze del 118, assieme ai Veneziatoday.it - Perde il controllo del furgone che resta infilzato dal guard rail: ferito Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) È rimastoin modo serio il conducente di unche, la notte scorsa, è finito contro ilin via Callunga, a Cessalto (Treviso). L'intervento dei soccorsi è partito attorno alle 23.30 di lunedì sera. Sono arrivati sul posto i vigili del fuoco e le ambulanze del 118, assieme ai

Perde il controllo del furgone che resta infilzato dal guard rail - autista ferito - . La notte scorsa, mezz’ora prima della mezzanotte di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Callunga a Cessalto per un furgone finito contro il guardrail, dopo la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente, rimasto ferito. . La squadra dei vigili del fuoco giunti da Motta ... (Trevisotoday.it)

Albero cade e colpisce furgone in transito : le terribili immagini - “C’è un ferito” - #AllertaMeteoER Dalle 00:00 del 04/10/2024 alle 00:00 del 05/10/2024ROSSA criticità #idraulica;ARANCIONE per criticità #idraulica; GIALLA per criticità #idraulica, #idrogeologica, #statodelmare e #mareggiate. twitter. Sul posto anche vigili del fuoco e forze dell’ordine. Sul posto sono ... (Thesocialpost.it)

Maltempo a Cavriglia : pianta cade su un furgone in transito - ferito un uomo di 56 anni - 45 di oggi è stato attivato il servizio 118 della ASL TSE nel Comune di Cavriglia, in via Diga, a causa di un incidente provocato dalle avverse condizioni meteorologiche. Alle ore 12. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Misericordia di San Giovanni Valdarno, i vigili del fuoco e le ... (Lortica.it)

Furgone squarciato dal guardrail, l'incidente in piena notte: l'autista rimane incastrato tra le lamiere. È ferito - L'impatto è stato violento. La barriera ha praticamente infilzato il furgone, proprio verso la parte del posto di guida. L'autista è rimasto ferito. Per lui non è stato possibile uscire subito da ... (ilgazzettino.it)

il Sette Ottobre: a un anno dal massacro. I simboli e la risposta di Israele. A un passo dal conflitto totale - alle 6 e 29 del mattino partì un commando di 4 mila uomini con l'intento di ferire lo Stato ebraico e forse di scatenare una reazione che fosse il preludio all'unione dei musulmani contro il 'regime ... (rtl.it)

Pakistan, attentato con autobomba dei separatisti beluci a Karachi: uccisi due lavoratori cinesi - I feriti sarebbero una decina. L'esplosione ha colpito un convoglio di lavoratori cinesi vicino all'aeroporto internazionale della città, nel sud del Paese. L'attentato è stato rivendicato dagli indip ... (it.euronews.com)