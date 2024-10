Perché Bruno Vespa è furibondo con la RAI? Il dibattito su X è aperto (Di lunedì 7 ottobre 2024) Bruno Vespa e RAI sono ai ferri corti. Colpa della grave dimenticanza che, secondo il conduttore e giornalista, volto storico dell’emittente di Stato, la RAI avrebbe fatto nei suoi confronti. Durante i festeggiamenti per 100 anni della radio e dei 70 della televisione, infatti, Vespa ha abbandonato l’evento a Roma, polemizzando con l’organizzazione. Questo Perché non è stata spesa una sola parola per i 30 anni di Porta a porta, il talk show della seconda serata di RAI 1. Mentre, sono stati ricordati altri celebri show come Mixer, Chi l’ha visto? e Quark, attraverso dei video e delle musiche proposte dall’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Una caduta di stile che Vespa ha liquidato su X con parole molto dure. “Ieri sera alla celebrazione 100 anni radio e 70 televisione sono stati ricordati tanti buoni programmi, da Mixer a Chi l’ha visto. Cultweb.it - Perché Bruno Vespa è furibondo con la RAI? Il dibattito su X è aperto Leggi tutta la notizia su Cultweb.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)sono ai ferri corti. Colpa della grave dimenticanza che, secondo il conduttore e giornalista, volto storico dell’emittente di Stato, laavrebbe fatto nei suoi confronti. Durante i festeggiamenti per 100 anni della radio e dei 70 della televisione, infatti,ha abbandonato l’evento a Roma, polemizzando con l’organizzazione. Questonon è stata spesa una sola parola per i 30 anni di Porta a porta, il talk show della seconda serata di1. Mentre, sono stati ricordati altri celebri show come Mixer, Chi l’ha visto? e Quark, attraverso dei video e delle musiche proposte dall’Orchestra Sinfonica Nazionale della. Una caduta di stile cheha liquidato su X con parole molto dure. “Ieri sera alla celebrazione 100 anni radio e 70 televisione sono stati ricordati tanti buoni programmi, da Mixer a Chi l’ha visto.

Bruno Vespa lascia la Rai? Facciamo chiarezza sull’indignazione del giornalista - A corredo delle scelte musicali presentate ieri nella bellissima esibizione della OSN della Rai sono state proiettate le immagini dei programmi interessati dall’esecuzione musicale” <!-- --> The post Bruno Vespa lascia la Rai? Facciamo chiarezza sull’indignazione del ... (Cinemaserietv.it)

Bruno Vespa indignato : “Porta a Porta ignorata durante le celebrazioni Rai” - Bruno Vespa, storico conduttore del programma Porta a Porta, ha espresso nei giorni scorsi la sua forte indignazione nei confronti della Rai. La mancanza di riconoscimento per il talk show, che per decenni ha trattato temi politici e sociali cruciali per il paese, è stata interpretata dal ... (Velvetmag.it)

Bruno Vespa infuriato contro la Rai. Ecco cosa ha detto - Cambiano le stagioni, ma l’anima profonda della Rai resta sempre dalla stessa parte”. ‘Porta a Porta‘, che ha compiuto 30 anni, è andato in onda per la prima volta nel 1996, affronta temi di attualità e di politica. Bruno Vespa ha espresso il suo disappunto nei confronti della Rai per l’assenza ... (Corrieretoscano.it)