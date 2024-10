Secoloditalia.it - Norma Cossetto e le altre: a Venezia una rotonda per le tre sorelle Radecchi, infoibate a 17, 19 e 21 anni

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) In occasione della consolidata manifestazione “Un Rosa per”, portata avanti in tutta Italia dal Comitato 10 febbraio e dall’instancabile opera del suo presidente Silvano Olmi e negliprecedenti da Emanuele Merlino, a Mestre-è stata intitolata unaalle. Fosca, Caterina e Albina, di 17, 19 e 21, furono seviziate, violentate enelle Foiba di Terli tra il 3 e 5 ottobre 1943, nelle stesse buie ore di. Albina era incinta. Unaper le, vittime delle foibe L’iniziativa è significativa poiché dimostra che la memoria e la conoscenza delle Foibe si fa sempre più strada nelle coscienze degli italiani, non limitandosi più al Giorno del Ricordo del 10 febbraio e al volto simbolo della tragedia, quello di, Medaglia d’Oro al Valor Civile.