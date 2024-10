Nobel: venerdì quello per la pace, tra candidati l'Unrwa e Guterres (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - L'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa), la Corte internazionale di giustizia e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres sono tra i favoriti per il Premio Nobel per la pace di quest'anno. Ma l'11 ottobre, giorno dell'assegnazione, il Comitato norvegese per il Nobel potrebbe riservare una sorpresa assoluta con il mancato conferimento del premio, come già accaduto in 19 occasioni, l'ultima delle quali nel 1972. Per i bookmaker sarebbe in lizza per l'assegnazione del riconoscimento anche il dissidente russo Alexei Navalny, morto in una colonia penale artica a febbraio, anche se non è prevista l'assegnazione postuma del premio. Un altro favorito è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che però difficilmente vincerà perché è il leader di una nazione in guerra. Liberoquotidiano.it - Nobel: venerdì quello per la pace, tra candidati l'Unrwa e Guterres Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - L'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (), la Corte internazionale di giustizia e il segretario generale delle Nazioni Unite Antoniosono tra i favoriti per il Premioper ladi quest'anno. Ma l'11 ottobre, giorno dell'assegnazione, il Comitato norvegese per ilpotrebbe riservare una sorpresa assoluta con il mancato conferimento del premio, come già accaduto in 19 occasioni, l'ultima delle quali nel 1972. Per i bookmaker sarebbe in lizza per l'assegnazione del riconoscimento anche il dissidente russo Alexei Navalny, morto in una colonia penale artica a febbraio, anche se non è prevista l'assegnazione postuma del premio. Un altro favorito è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che però difficilmente vincerà perché è il leader di una nazione in guerra.

