Nobel Medicina 2024 gli americani Ambros e Ruvkun per la scoperta del microRNA

Il prestigioso Premio Nobel per la Medicina 2024 è stato assegnato a due ricercatori statunitensi, Victor Ambros e Gary Ruvkun, per la loro rivoluzionaria scoperta del microRNA e il suo ruolo nella regolazione genica post-trascrizionale. Questo meccanismo, identificato dai due scienziati, ha aperto nuove prospettive nella comprensione del funzionamento dei geni e ha gettato le

