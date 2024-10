Nazionale: pazienti dell’Ospedale Bambin Gesù a Coverciano (Di lunedì 7 ottobre 2024) La Nazionale Italiana ha ospitato oggi a Coverciano sette piccoli pazienti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù con disabilità neuromotoria con deficit funzionale degli arti superiori e/o inferiori, che hanno avuto la possibilità di assistere a un allenamento per poi incontrare i giocatori. “È fondamentale inserire lo sport in ambito riabilitativo. Nonostante le loro difficoltà motorie, attraverso il calcio questi Bambini arrivano a sentirsi alla pari dei loro coetanei. Sembra un concetto retorico, ma lo sport unisce davvero tutti”, le parole della dottoressa Gessica Della Bella, responsabile dell’Unità Operativa DH neuroriabilitazione e attività sportiva adattata dell’Ospedale Bambino Gesù Nazionale: pazienti dell’Ospedale Bambin Gesù a Coverciano SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) LaItaliana ha ospitato oggi asette piccoliPediatricocon disabilità neuromotoria con deficit funzionale degli arti superiori e/o inferiori, che hanno avuto la possibilità di assistere a un allenamento per poi incontrare i giocatori. “È fondamentale inserire lo sport in ambito riabilitativo. Nonostante le loro difficoltà motorie, attraverso il calcio questii arrivano a sentirsi alla pari dei loro coetanei. Sembra un concetto retorico, ma lo sport unisce davvero tutti”, le parole della dottoressa Gessica Della Bella, responsabile dell’Unità Operativa DH neuroriabilitazione e attività sportiva adattataSportFace.

La Nazionale U21 a Latina : Fazzini e compagni in visita al Goretti dai piccoli pazienti ricoverati - La Nazionale U21 arriva a Latina: oggi, allo stadio Domenico Francioni, si disputerà la sfida contro il San Marino, valevole per la qualificazione ai prossimi Europei del 2025. Soddisfazione da parte della giunta comunale e non solo. Elena Palazzo, assessore all'ambiente ma anche al turismo e... (Latinatoday.it)