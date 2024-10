Natan è stoico, si fa male ma non molla: continua a giocare e finisce il derby in lacrime (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'ex difensore del Napoli ha riportato un infortunio durante il derby tra Siviglia e Betis. Natan nonostante un dolore forte ha deciso di non lasciare il campo ed ha continuato a giocare. Alla fine quando il dolore era fortissimo ha pianto in campo. Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'ex difensore del Napoli ha riportato un infortunio durante iltra Siviglia e Betis.nonostante un dolore forte ha deciso di non lasciare il campo ed hato a. Alla fine quando il dolore era fortissimo ha pianto in campo.

Fanpage.it - Natan è stoico, si fa male ma non molla: continua a giocare e finisce il derby in lacrime

natan è stoico, si fa male ma non molla: continua a giocare e finisce il derby in lacrime - L’ex difensore del Napoli ha riportato un infortunio durante il derby tra Siviglia e Betis. natan nonostante un dolore forte ha deciso di non lasciare il campo ed ha continuato a giocare. Alla fine ... (fanpage.it)

natan si fa male e scoppia a piangere per il dolore, ma resta in campo per cercare il pareggio VIDEO - Il Real Betis ha perso contro il Siviglia, ma natan non si è arreso fino alla fine facendosi male in uno scontro di gioco ... (ilnapolista.it)

natan in lacrime per un infortunio durante Siviglia-Betis - natan Souza ex difensore del Napoli e ora in prestito al Betis, durante il derby spagnolo tra Siviglia e Betis, si è infortunato. (mondonapoli.it)