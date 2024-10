Multiutility, Fossi: "Superare la quotazione in borsa". Sulle regionali: "Costruiamo alleanza senza veti" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayLa quotazione in borsa della nuova società dei servizi 'Multiutility toscana' si allontana sempre più. A dire parole nette sulla questione è tornato, questa mattina ai microfoni di ControRadio, il deputato e segretario regionale del Pd Firenzetoday.it - Multiutility, Fossi: "Superare la quotazione in borsa". Sulle regionali: "Costruiamo alleanza senza veti" Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayLaindella nuova società dei servizi 'toscana' si allontana sempre più. A dire parole nette sulla questione è tornato, questa mattina ai microfoni di ControRadio, il deputato e segretario regionale del Pd

