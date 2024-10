Modena, Bisoli: "È l’ennesima beffa di questo avvio di campionato, puniti per una disattenzione nel finale" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Modena ieri è stato raggiunto al 90' dal Catanzaro sul 2 a 2, i gialloblù erano riusciti a ribaltare lo svantaggio iniziale con le reti di Abiuso e Idrissi ma nel finale il colpo di testa di La Mantia ha negato la meritata vittoria. Nella intervista dopo la partita il tecnico dei canarini Modenatoday.it - Modena, Bisoli: "È l’ennesima beffa di questo avvio di campionato, puniti per una disattenzione nel finale" Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ilieri è stato raggiunto al 90' dal Catanzaro sul 2 a 2, i gialloblù erano riusciti a ribaltare lo svantaggio iniziale con le reti di Abiuso e Idrissi ma nelil colpo di testa di La Mantia ha negato la meritata vittoria. Nella intervista dopo la partita il tecnico dei canarini

Catanzaro Modena 2-2, gialloblù beffati nel finale - In panchina: Sassi, Bagheria, Beyuku, Cauz, Duca, Oliva, Zidouh, All. Dopo il 2 a 2 di Cesena è arrivato così un altro pari in trasferta con lo stesso punteggio, che ha come denominatore comune gli stessi rimpianti. In panchina: Dini, Turicchia, Ceresoli, Volpe, Buso, Coulinaly, Cassandro. Al 95' ... (Leggi la notizia)

