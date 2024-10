Liberoquotidiano.it - Moda, quali sono le tendenze per l'autunno inverno 2024-25

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Le passerelle di haute couture hanno anticipato alcuni dei principali trend destinati ad influenzare la-25. Come da tradizione, non mancano le soluzioni che strizzano l'occhio al passato - in particolare agli anni Settanta - così come le rivisitazioni di alcuni classici senza tempo.  Colori e texture: burgundy e Tartan alla riscossa Sebbene sia un evergreen delle collezioni invernali, il Tartan torna in auge con forza anche per quest'anno; il tipico tessuto scozzese viene declinato in svariate versioni, con un ‘check' (la caratteristica trama a scacchi) più o meno pronunciato, da sfoggiare soprattutto con gonne lunghe ma anche con abiti e soprabiti maschili. Diametralmente opposte, ma altrettanto chic,le stampe leopardate; portate in passerella da diversi stilisti, confermano la propria resilienza allo scorrere delle mode.