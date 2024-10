Minori stranieri non accompagnati: "Polizia lasciata solA". Al via lo stato di agitazione (Di lunedì 7 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY"La Polizia di stato è lasciata solA nella gestione dei Minori stranieri non accompagnati" per questo motivo il Siulp, Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia, ha proclamato lo stato di agitazione e mobilitazione."Dalla mattina Bolognatoday.it - Minori stranieri non accompagnati: "Polizia lasciata solA". Al via lo stato di agitazione Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY"Ladinella gestione deinon" per questo motivo il Siulp, Sindacato Italiano Unitario Lavoratori, ha proclamato lodie mobilitazione."Dalla mattina

Polizia di Stato - il sindacato : "Sicurezza al collasso se non saranno rinforzati gli organici" - Il sindacato di Polizia Siulp Forlì Cesena torna a denunciare il problema degli organici insufficienti in provincia. Viene definita "drammatica l’attuale situazione, che vede aumentare in modo esponenziale i carichi di lavoro a seguito della continua e cronica mancanza di personale". In... (Cesenatoday.it)

All'alt della polizia fa una brusca deviazione e scappa : nascondeva la coca sotto il sedile - arrestato - Detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Con questa accusa, a Partinico, i poliziotti hanno arrestato un 32enne. L'operazione è scattata nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio svolta anche in provincia dalla polizia. In azione il personale del commissariato di... (Palermotoday.it)

La polizia ha arrestato due uomini per aver cercato di rubare una friggitrice ad aria ed aggredito il vigilante di un supermercato - Dalla questura di Verona fanno sapere che sono finiti in manette due cittadini stranieri, un quarantatreenne e un trentanoveenne di origini tunisine, i quali avrebbero «sottratto una friggitrice ad aria da un supermercato», nonché «aggredito il vigilante per assicurarsi la fuga». L'episodio... (Veronasera.it)