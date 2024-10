Milan inaugurata la Hall of Fame | Baresi primo membro ufficiale

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Ilha annunciato attraverso un comunicato sul proprio sitol’istituzione della suaofpresented by Emirates, con lo scopo di onorare giocatori e figure chiave che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del club. “Laofdi AC– si legge sul sito -. vuole celebrare e onorare figure che hanno rappresentato il club in maniera distintiva, sia dentro che fuori dal campo. Attraverso i loro successi, la loro condotta e il loro impegno, queste leggende hanno scritto il loro nome nella storia del club, diventando simbolo dello spirito rossonero. Laofnon è però solamente un tributo ai traguardi del passato, ma vuole anche essere una fonte di ispirazione per le generazioni future, riflettendo la dedizione del club nel coltivare l’eccellenza“.