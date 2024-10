Meteo: Temperature in aumento, calo localizzato nelle zone di maltempo (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma - Correnti atlantiche e subtropicali porteranno a un progressivo aumento delle Temperature su gran parte della Penisola, con picchi estivi al Sud. Le correnti atlantiche unite a flussi di aria subtropicale stanno contribuendo a un graduale incremento delle Temperature in tutta Italia. Dopo l'afflusso di aria più fredda dal Nord Europa, che ha causato un drastico abbassamento delle minime, con valori sotto i 5°C nelle aree pianeggianti del Piemonte, ora si prevede un rialzo termico. L’arrivo di masse d’aria più miti, accompagnato da una parziale risalita dell’anticiclone africano, garantirà un riscaldamento progressivo. Tuttavia, le aree colpite dalle forti piogge subiranno un lieve calo delle Temperature. Di seguito, vediamo in dettaglio l'evoluzione termica prevista per i prossimi giorni. Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma - Correnti atlantiche e subtropicali porteranno a un progressivodellesu gran parte della Penisola, con picchi estivi al Sud. Le correnti atlantiche unite a flussi di aria subtropicale stanno contribuendo a un graduale incremento dellein tutta Italia. Dopo l'afflusso di aria più fredda dal Nord Europa, che ha causato un drastico abbassamento delle minime, con valori sotto i 5°Caree pianeggianti del Piemonte, ora si prevede un rialzo termico. L’arrivo di masse d’aria più miti, accompagnato da una parziale risalita dell’anticiclone africano, garantirà un riscaldamento progressivo. Tuttavia, le aree colpite dalle forti piogge subiranno un lievedelle. Di seguito, vediamo in dettaglio l'evoluzione termica prevista per i prossimi giorni.

