Meteo allerta gialla in Liguria e Toscana per temporali

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di oggi, lunedì 7 ottobre, secondo il serviziorologico dell’Aeronautica militare. Pressione di nuovo in calo, in arrivo una perturbazione. Giornata con cielo spesso coperto o molto nuvoloso al Centro-Nord. Piogge subito in, poi nel corso del pomeriggio arriveranno anche sul resto del Nordovest e sulle coste dellae quindi, deboli, anche al Nordest. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto delle regioni. Venti che ruotano da Scirocco.inÈ stata diramata l’persulle zone del savonese, centro e levante e relativi versanti padani della(BCDE) dalle 12 di oggi, lunedì 7 ottobre. Per il giorno seguente, martedì 8 ottobre, è previsto un significativo peggioramento. La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’