McTominay è un perfetto uomo di Conte, lo voleva quasi quanto Lukaku (Guardian) (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Scott McTominay dovrà studiare l’italiano ancora per un po’ prima di riuscire a capire tutte le belle cose che vengono scritte su di lui sui giornali nazionali“. E anche sul Guardian visto che la rubrica sul calcio italiano di Nicky Bandini questa settimana è dedicata a lui, al “jolly” di Antonio Conte. “Il ragazzo la cui versatilità potrebbe trasformare una mano modesta in una vincente”. Il Guardian riconosce che “McTominay ha avuto un impatto decisivo finora”. E se “non è stata una sorpresa vedere Conte fare di Lukaku una priorità di mercato quest’estate, McTominay non era molto indietro nella sua lista dei desideri”. “Il Napoli ha modificato l’intero assetto tattico per adattarsi alle capacità di McTominay. Ilnapolista.it - McTominay è un perfetto uomo di Conte, lo voleva quasi quanto Lukaku (Guardian) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Scottdovrà studiare l’italiano ancora per un po’ prima di riuscire a capire tutte le belle cose che vengono scritte su di lui sui giornali nazionali“. E anche sulvisto che la rubrica sul calcio italiano di Nicky Bandini questa settimana è dedicata a lui, al “jolly” di Antonio. “Il ragazzo la cui versatilità potrebbe trasformare una mano modesta in una vincente”. Ilriconosce che “ha avuto un impatto decisivo finora”. E se “non è stata una sorpresa vederefare diuna priorità di mercato quest’estate,non era molto indietro nella sua lista dei desideri”. “Il Napoli ha modificato l’intero assetto tattico per adattarsi alle capacità di

McTominay è un perfetto uomo di Conte, lo voleva quasi quanto Lukaku (Guardian) - "Il Napoli ha modificato l'intero assetto tattico per adattarsi alle sue capacità. A volte gioca anche centravanti al posto di Lukaku" ... (ilnapolista.it)

On 86th anniversary, Hamzat eulogises Ikoyi Club for sports development efforts - Lagos State Deputy Governor, Dr Kadri Obafemi Hamzat, has called on social clubs in the country to emulate Ikoyi Club 1938 by collaborating ... (guardian.ng)

Paul Pogba's doping saga takes a turn as ban reduced to 18 months - Juventus midfielder Paul Pogba said his “nightmare is over” after his four-year doping ban was reduced to 18 months by the Court of ... (heraldscotland.com)