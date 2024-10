Martin Scorsese: “Non mi ritiro, ho ancora film da fare” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il regista statunitense è a Torino dove ha ricevuto il premio Stella della Mole Martin Scorsese a 81 anni non ha alcuna voglia di andare in pensione. A rivelarlo è lui stesso, ricevendo il Premio Stella della Mole al Museo del Cinema di Torino. "Pensare di ritirarmi, assolutamente no, - ha detto il regista statunitense Sbircialanotizia.it - Martin Scorsese: “Non mi ritiro, ho ancora film da fare” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il regista statunitense è a Torino dove ha ricevuto il premio Stella della Molea 81 anni non ha alcuna voglia di andare in pensione. A rivelarlo è lui stesso, ricevendo il Premio Stella della Mole al Museo del Cinema di Torino. "Pensare di ritirarmi, assolutamente no, - ha detto il regista statunitense

“Sono preoccupato per la nostra democrazia” - Martin Scorsese e le prossime elezioni presidenziali in Usa - “Sono preoccupato per la nostra democrazia”. Temi che mi piacerebbe analizzare prima o poi”. Era parte della mia vita di strada. Ulteriormente curioso che qualche minuto dopo la domanda di un altro giornalista verta proprio sul fatto che Scorsese sia stato un maestro, cattivo o buono è la domanda ... (Ilfattoquotidiano.it)

