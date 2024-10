Manifestazioni pro Palestina a Roma, sit in a piazzale Clodio per lo studente arrestato – Video (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo la manifestazione pro Palestina, alcuni attivisti hanno organizzato un sit-in per Tiziano, lo studente arrestato durante gli scontri avvenuti il 5 ottobre a Roma. Per il giovane è previsto il processo per direttissima al tribunale penale di Roma di piazzale Clodio: l’accusa è di manifestazione non autorizzata, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L'articolo Manifestazioni pro Palestina a Roma, sit in a piazzale Clodio per lo studente arrestato – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Manifestazioni pro Palestina a Roma, sit in a piazzale Clodio per lo studente arrestato – Video Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo la manifestazione pro, alcuni attivisti hanno organizzato un sit-in per Tiziano, lodurante gli scontri avvenuti il 5 ottobre a. Per il giovane è previsto il processo per direttissima al tribunale penale didi: l’accusa è di manifestazione non autorizzata, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L'articolopro, sit in aper loproviene da Il Fatto Quotidiano.

