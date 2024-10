Manchester City, INCREDIBILE verdetto del TRIBUNALE: ecco cos’hanno deciso sul club di Guardiola (Di lunedì 7 ottobre 2024) Attraverso un comunicato ufficiale dal proprio sito, il Manchester City ha pubblicato il verdetto del TRIBUNALE Il Manchester City batte la Premier League. Questa volta non si parla di campo bensì di sponsorizzazioni: in seguito alla pubblicazione odierna del verdetto del TRIBUNALE Arbitrale della Regola X, il club ha pubblicato sia il responso che alcune Calcionews24.com - Manchester City, INCREDIBILE verdetto del TRIBUNALE: ecco cos’hanno deciso sul club di Guardiola Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Attraverso un comunicato ufficiale dal proprio sito, ilha pubblicato ildelIlbatte la Premier League. Questa volta non si parla di campo bensì di sponsorizzazioni: in seguito alla pubblicazione odierna deldelArbitrale della Regola X, ilha pubblicato sia il responso che alcune

Vittoria storica del Manchester City contro la Premier League : le regole sugli sponsor sono illegali - Il Manchester City ha ottenuto una sentenza storica contro la Premier League: gli erano stati bloccati due importanti accordi commerciali senza una giusta causa.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Manchester City - vinta la battaglia legale contro la Premier League sulle sponsorizzazioni con parti correlate - Inoltre “Il Tribunale ha stabilito che le regole sono strutturalmente ingiuste e che la Premier League è stata specificamente ingiusta nel modo in cui ha applicato tali regole al Club nella pratica”. Tra gli altri punti, spiega il club, “Il Tribunale ha rilevato che sia le norme APT originali sia ... (Sportface.it)

Ex Juventus - Bonucci rivela : "Mi volevano Manchester City e PSG" - Leonardo Bonucci, ex difensore della Juventus e della Nazionale, intervistato da Sky racconta un retroscena relativo al 2017, quando per la... (Calciomercato.com)