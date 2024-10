Magoni: “Rosa del Napoli di altissimo livello, ecco quale problema ha Conte in questo momento…” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nella puntata odierna di ‘Club All News Napoli’ su TeleclubItalia è intervenuto Oscar Magoni, ex capitano del Napoli e ora dirigente del Renate Calcio nel girone A di serie C: Magoni: “La Rosa del Napoli è di altissimo livello” “La Rosa del Napoli è di altissimo livello. Conte in questo momento ha un solo problema che è quello di giocare ad 11 perché le scelte a disposizione sono veramente tante, con una Rosa veramente forte, ma il vero di capolavoro di Conte è stato quello di cambiare la mentalità della squadra e l’ambiente dai tifosi, alla società e adesso la squadra ha una convinzione e una determinazione che può fare la differenza anche dopo un’annata disastRosa come quella dello scorso e gente come Anguissa e Di Lorenzo sembrano anche più forti delle loro stagioni precedenti. Magoni tornerebbe ancora al Napoli? Tornerei ancora al Napoli. Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nella puntata odierna di ‘Club All News’ su TeleclubItalia è intervenuto Oscar, ex capitano dele ora dirigente del Renate Calcio nel girone A di serie C:: “Ladelè di” “Ladelè diinmomento ha un soloche è quello di giocare ad 11 perché le scelte a disposizione sono veramente tante, con unaveramente forte, ma il vero di capolavoro diè stato quello di cambiare la mentalità della squadra e l’ambiente dai tifosi, alla società e adesso la squadra ha una convinzione e una determinazione che può fare la differenza anche dopo un’annata disastcome quella dello scorso e gente come Anguissa e Di Lorenzo sembrano anche più forti delle loro stagioni precedenti.tornerebbe ancora al? Tornerei ancora al

