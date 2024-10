L'ultimo gesto d'amore di Nunzio, l'autista di Casa Sollievo deceduto dopo un incidente in moto (Di lunedì 7 ottobre 2024) Gli organi di Nunzio De Nittis, autista dell'Irccs Casa Sollievo della Sofferenza deceduto in seguito ad un incidente stradale in moto il 31 agosto scorso, sono stati prelevati e donati. E' quanto emerge nella lettera di ringraziamento recapitata al reparto di Rianimazione II dai familiari, che Foggiatoday.it - L'ultimo gesto d'amore di Nunzio, l'autista di Casa Sollievo deceduto dopo un incidente in moto Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Gli organi diDe Nittis,dell'Irccsdella Sofferenzain seguito ad unstradale inil 31 agosto scorso, sono stati prelevati e donati. E' quanto emerge nella lettera di ringraziamento recapitata al reparto di Rianimazione II dai familiari, che

