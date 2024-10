Lucrezia Lando e Lorenzo Tano, l’amore procede a gonfie vele: ecco le loro foto più belle (Di lunedì 7 ottobre 2024) Alzi la mano chi aveva capito da subito che quella tra Lucrezia Lando e Lorenzo Tano non fosse solo una complicità legata al ballo! Ebbene sì, i due giovani si sono conosciuti a BalLando con le stelle, dove lei era una professionista amatissima e lui un promettente (mica troppo!) ballerino e, dopo pochi mesi di balli in pista, si sono innamorati perdutamente. Lui è il figlio di Rocco Siffredi, lei un volto tra i più apprezzati di BalLando, entrambi sono giovani e bellissimi: non era difficile intuire che alla fine sarebbe nata una splendida relazione d’amore. La loro relazione è nata proprio un anno fa, sotto gli occhi materni di Milly Carlucci, padrona di casa dello show del sabato sera, e della giuria composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Donnapop.it - Lucrezia Lando e Lorenzo Tano, l’amore procede a gonfie vele: ecco le loro foto più belle Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Alzi la mano chi aveva capito da subito che quella tranon fosse solo una complicità legata al ballo! Ebbene sì, i due giovani si sono conosciuti a Balcon le stelle, dove lei era una professionista amatissima e lui un promettente (mica troppo!) ballerino e, dopo pochi mesi di balli in pista, si sono innamorati perdutamente. Lui è il figlio di Rocco Siffredi, lei un volto tra i più apprezzati di Bal, entrambi sono giovani e bellissimi: non era difficile intuire che alla fine sarebbe nata una splendida relazione d’amore. Larelazione è nata proprio un anno fa, sotto gli occhi materni di Milly Carlucci, padrona di casa dello show del sabato sera, e della giuria composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

