L'incidente non sembra aver scalfito la sua voglia di corse automobilistiche. E domenica correrà la seconda gara (Di lunedì 7 ottobre 2024) Se per Keanu Reeves schivare i proiettili è una cosa da niente, guidare è tutta un’altra storia. Perché l’attore canadese 60enne, nel suo debutto professionistico come pilota a Indianapolis, ha sbandato ed è finito fuori strada. Ma in gara c’è anche chi ha fatto peggio di lui, che quindi non demorde. Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Se per Keanu Reeves schivare i proiettili è una cosa da niente, guidare è tutta un’altra storia. Perché l’attore canadese 60enne, nel suo debutto professionistico come pilota a Indianapolis, ha sbandato ed è finito fuori strada. Ma inc’è anche chi ha fatto peggio di lui, che quindi non demorde.

Iodonna.it - L'incidente non sembra aver scalfito la sua voglia di corse automobilistiche. E domenica correrà la seconda gara

Il finale di gara della Nascar è un disastro: maxi incidente con 28 macchine coinvolte - Pazzesco finale per la gara di Talladega della Nascar Cup Series 2024: di scena il più grande incidente della storia del campionato con 28 vetture coinvolte.Continua a leggere . (Leggi la notizia)

Incidente a Palermo, bimbo in gravi condizioni: spunta l’ombra di una gara clandestina - Gli agenti della polizia municipale starebbero prendendo l’ipotesi di una corsa illegale organizzata tra bambini ma, come anticipato, non c’è ancora nulla di sicuro e le indagini proseguono per fare luce sulla vicenda. Un bimbo di 9 anni è rimasto gravemente ferito, ieri venerdì 27 settembre, ... (Leggi la notizia)

Tragedia ai Mondiali di ciclismo, è morta la 18enne Muriel Furrer. La svizzera era rimasta vittima di un incidente durante una gara - . co/o623BqxNLU pic. Tragedia ai Mondiali di ciclismo, è morta la 18enne Muriel Furrer Muriel Furrer non ce l’ha fatta: la ciclista svizzera, vittima di un terribile incidente durante gara su strada Juniores femminile ai campionati del mondo di ciclismo a Zurigo, è deceduta a soli 18 anni presso ... (Leggi la notizia)