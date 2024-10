L’esempio di Made in Jail Così dal carcere si rinasce

(Di lunedì 7 ottobre 2024) All’interno del Festival dell’energia circolare a Prato e organizzato dall’associazione Recuperiamoci, si è svolta con successo, al Terminale Cinema, la proiezione del docufilm “in”. Il presidente dell’associazione, Paolo Massenzi, da 15 anni si occupa di attività di recupero sociale nelle carceri e nelle realtà più disagiate e ha sposato quindi con favore il progetto che, da Rebibbia, aiuta le persone detenute ed ex detenute a reinserirsi nel tessuto sociale, culturale e lavorativo grazie a corsi di serigrafia tenuti da Silvio Palermo, vero mattatore dell’opera prodotta e scritta da Matteo Morittu, Flavio Crinelli e Gianluca Calabria, presenti alla serata. Il film racconta questo modello di formazione portato avanti con successo da 35 anni, in un contesto difficile ma estremamente sfidante. Per saperne di più: https://numidio.com/in/il-progetto/. (Lanazione.it)