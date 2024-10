La Russa “Diritto di Israele a esistere è precondizione della pace” (Di lunedì 7 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “Finché c’è chi dice che devono morire tutti gli ebrei, che va debellata la presenza di Israele, sarà impossibile trovare gli elementi per una pace giusta”. Il 7 ottobre è stato “un atto criminale all’origine delle tensioni e delle guerre che si sono scatenate nel Medio Oriente e che probabilmente aveva proprio questo scopo, quello di bloccare un processo progressivo di coabitazione con i palestinesi. Probabilmente è un obiettivo che hanno raggiunto, ma d’altronde se Israele non si difendesse sarebbe già scomparso da tempo”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a Milano a Palazzo Lombardia, a margine di un forum tra le figure istituzionali italiane e quelle kazake. f20/sat/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - La Russa “Diritto di Israele a esistere è precondizione della pace” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “Finché c’è chi dice che devono morire tutti gli ebrei, che va debellata la presenza di, sarà impossibile trovare gli elementi per unagiusta”. Il 7 ottobre è stato “un atto criminale all’origine delle tensioni e delle guerre che si sono scatenate nel Medio Oriente e che probabilmente aveva proprio questo scopo, quello di bloccare un processo progressivo di coabitazione con i palestinesi. Probabilmente è un obiettivo che hanno raggiunto, ma d’altronde senon si difendesse sarebbe già scomparso da tempo”. Così il presidente del Senato, Ignazio La, a Milano a Palazzo Lombardia, a margine di un forum tra le figure istituzionali italiane e quelle kazake. f20/sat/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo

