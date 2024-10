La cultura del cibo in italia | Libri di ricette e trattati dal XIV al XIX secolo (Di lunedì 7 ottobre 2024) In occasione dell'evento del MiC "Domenica di carta" siamo lieti di ospitare la conferenza della Dott.ssa Stiaffini sulla cultura del cibo in italia, che si terrà alle ore 10.Ospiteremo inoltre per l'intera giornata una interessante mostra bibliografica.Orario mostra:10:00 - 13:00 / 15:00 - Pisatoday.it - La cultura del cibo in italia | Libri di ricette e trattati dal XIV al XIX secolo Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) In occasione dell'evento del MiC "Domenica di carta" siamo lieti di ospitare la conferenza della Dott.ssa Stiaffini sulladelin, che si terrà alle ore 10.Ospiteremo inoltre per l'intera giornata una interessante mostra bibliografica.Orario mostra:10:00 - 13:00 / 15:00 -

Casali (Fratelli d'Italia) : "Cibo di strada? E' il momento di osare con un festival culturale di spessore" - "Diversificare le proposte e alzare la qualità delle manifestazioni. Questo dovrebbe essere l'indirizzo politico, ma pare che invece ci si sia assopiti sull'autoreferenzialità di un Festival, quello del cibo di strada, giunto ormai ad una ultraventennale esperienza. Che la nostra città abbia... (Cesenatoday.it)

Cibo e cultura alla fiera di Stupinigi - 0, cibo del territorio e cultura domenica 6 ottobre prossimo dalle 10 alle 18 per l’undicesima Fiera di Stupinigi, che coinvolgerà la filiera della farina, agricoltura, cibo e cultura. . Viale Torino si animerà di agricoltura a km. L’inaugurazione sarà alle 10. 30 al podere San Carlo in viale ... (Lidentita.it)

Middle East Now festival : un'immersione nella cultura mediorientale attraverso cinema - fotografia - musica - cibo e talk - Middle East Now festival festeggia la 15esima edizione a Firenze dal 15 al 20 ottobre 2024 , al Cinema La Compagnia , al Cinema Astra, e in altri spazi cittadini, con un programma multiforme di eventi, tra cinema, documentari, arte, mostre, food, incontri e progetti culturali nel senso più ampio. (Firenzetoday.it)