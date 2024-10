Quotidiano.net - Intesa tra Uil e Associazione Italia Pallavolisti: riconosciute tutele ad atleti e lavoratori dello sport

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ottobre 2024 – Un’storica per il mondo del lavoro e per quello, così è stato definito il protocollo di collaborazione tra la Uil e l’na, Aip. “Oggi inizia un percorso che consolida un principio e afferma il diritto acollettive e personali per atlete e, lavoratrici e”. hanato il segretario generale della Uil PierPaolo Bombardieri e il presidente dell’Aip, Giorgio De Togni. L’tra le due organizzazioni è stata firmata oggi presso la sede nazionale della Confederazione sindacale. “L’accordo odierno – ha sottolineato Bombardieri – è un’espressione concreta della nostra decisione congressuale di identificare la Uil quale sindacato delle persone. Tutte le lavoratrici e tutti i, anche quelliivi, hanno bisogno del concreto riconoscimento di