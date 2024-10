Movieplayer.it - Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 8 ottobre: Tancredi ha un'ammiratrice, non così segreta

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Come annunciano ledella puntata in onda su Rai 1 martedì 8, il9 potrebbe presto essere allietato da un nuovo amore, reso però assai difficile da un doloroso passato. Dopo aver tenuto tutti col fiato sospeso nella puntata della scorsa settimana, Il9 torna ad atmosfere decisamente meno tese di un possibile omicidio. Anche se non meno importanti, perchè nella puntata in onda domani, martedì 82024, su Rai 1 alle 16:00, si discuterà come sempre di affari ma anche, e soprattutto, di nuovi amori e di sesso.Il: Elvira turbata dalla sua prima volta La tanto attesa proposta di matrimonio, che abbiamo visto nell'episodio di venerdì 4, ha portato con sè prevedibili conseguenze. Elvira e Salvatore, presi dall'emozione del