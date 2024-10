Ha evaso un milione e mezzo di euro: denunciata la "star" di OnlyFans (Di lunedì 7 ottobre 2024) La content creator, molto popolare sui social, faceva sfoggio di uno stile di vita lussuoso ma era toltamente sconosciuta al fisco. Inoltre non pagava la tassa etica sui contenuti destinati a un pubblico adulto Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) La content creator, molto popolare sui social, faceva sfoggio di uno stile di vita lussuoso ma era toltamente sconosciuta al fisco. Inoltre non pagava la tassa etica sui contenuti destinati a un pubblico adulto

La star di Onlyfans denunciata dalla finanza: "Evaso oltre 1 milione e mezzo di euro" - Si è tradita da sola. Si è messa nei guai con le sue stesse parole, con le interviste su giornali e tv in cui annunciava guadagni a diversi zeri. Peccato, però, che di quei guadagni le fiamme gialle non avrebbero praticamente trovato tracce. La guardia di finanza di Gallarate ha denunciato con... (Leggi la notizia)

Star di OnlyFans nei guai: ha evaso oltre un milione e mezzo - La ragazza sui social sfoggiava un tenore di vita piuttosto alto, tra l’altro non disdegnava affatto i riflettori mettendosi in mostra in numerosi programmi televisivi e radiofonici, dove parlava in modo aperto dei suoi compensi milionari su OnlyFans. 000 euro di tassa etica. Tenore di vita non ... (Leggi la notizia)

