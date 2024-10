Guida senza patente e sfugge al posto di blocco, poi si schianta. Denunciato 22enne (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si era messo alla Guida senza aver mai conseguito la patente, poi ha visto un posto di controllo e non si è fermato. Un ragazzo di 22 anni, ora è nei guai ed ha rischiato anche grosso dopo che si è schiantato con l’auto nel tentativo di non farsi raggiungere dai carabinieri. Il tutto è accaduto nella notte tra sabato e domenica a Scorrano. Il 22enne si era messo alla Guida di un’auto di grossa cilindrata, pur non potendolo fare perché senza patente. Dopo aver evitato le forze dell’ordine, si è schiantato contro un albero e si è anche rifiutato di eseguire i test tossicologici. Guida senza patente e si schianta, 22enne all’Ospedale di Casarano A fermarlo sono stati i carabinieri della stazione di Scorrano che, dopo essere riusciti ad identificarlo, non senza difficoltà, hanno constatato che il ragazzo non aveva la patente. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si era messo allaaver mai conseguito la, poi ha visto undi controllo e non si è fermato. Un ragazzo di 22 anni, ora è nei guai ed ha rischiato anche grosso dopo che si èto con l’auto nel tentativo di non farsi raggiungere dai carabinieri. Il tutto è accaduto nella notte tra sabato e domenica a Scorrano. Ilsi era messo alladi un’auto di grossa cilindrata, pur non potendolo fare perché. Dopo aver evitato le forze dell’ordine, si èto contro un albero e si è anche rifiutato di eseguire i test tossicologici.e siall’Ospedale di Casarano A fermarlo sono stati i carabinieri della stazione di Scorrano che, dopo essere riusciti ad identificarlo, nondifficoltà, hanno constatato che il ragazzo non aveva la

